publié le 17/10/2018 à 21:10

En 6e déjà, il s'opposait au monopole de la flûte à bec en cours de musique. Le collégien était délégué de classe, et l'est resté jusqu'à son entrée à l'École nationale des Travaux publics. C'est là qu'il a rencontré des gens de Force ouvrière (FO) : une révélation. Pendant 10 ans, il va mener une double carrière d'ingénieur et de militant. Et se fait vite repérer par Jean-Claude Mailly.



Esprit vif, bosseur, plume efficace, avec un profil atypique dans ce syndicat très industriel : il sait parler environnement, numérique, ou laïcité. Il est aussi le premier dirigeant de FO qui n'a jamais eu sa carte au Parti socialiste... Ni socialiste ni franc-maçon. FO première langue, il le répète sans cesse. Pas non plus anar', trotskiste, ou écolo, il insiste. Il aime à raconter qu'il s'est fait tout seul, qu'il n'a besoin de personne.

De fait, ce n'était pas le dauphin de Jean-Claude Mailly. La transition s'est faite à couteaux tirés. L'ancien leader a parlé de mensonge et de duplicité. Il n'est pas le seul : "En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mentait à ce point-là", dit un anonyme qui décrit un Pavageau manipulateur. L'homme sait pourtant être cash.

Il a entièrement réécrit sa notice Wikipedia

Dès 2011, Pavageau a déboulé dans le bureau de Mailly pour le prévenir qu'il voulait sa place. "Je tourne assez peu autour du pot", dit-il. Rapide, impatient, parfois brutal, Pascal Pavageau croit au rapport de force. Mais c'est un stratège qui maîtrise l'art du double discours.



Au bureau, il sait détendre l'atmosphère avec ses histoires drôles, n'oublie jamais les anniversaires de ses collaborateurs. Un homme organisé, méthodique, totalement dans le contrôle. Sitôt élu, il a entièrement réécrit sa notice Wikipedia.

FO, ce n'est pas toute ma vie Pascal Pavageau Partager la citation





Beaucoup d'ordre, et une part d'ombre aussi. Son enfance, qu'il évoque toujours de façon évasive. Né sous X il y a 49 ans, il a été adopté par un couple d'enseignants du Loiret. Une famille ni militante, ni politisée où l'on ne se parlait pas beaucoup apparemment. "Je n'ai jamais eu froid ou faim, dit-il, mais pour le reste..."



Aujourd'hui, ce marathonien est le papa divorcé de trois grands enfants. C'est peut-être ce qui alimente ses discours pétri de références à Harry Potter ou Game of Thrones... Lui c'est plutôt Batman, la BD en général, le hard rock, il ne manque jamais un bon concert. Il cultive aussi une passion baroque pour la peinture sur céramique de motifs aborigènes... Bref, "FO, ce n'est pas toute ma vie", dit-il. Mais faut-il le croire ?