et Ryad Ouslimani

publié le 15/12/2018 à 09:19

Une journée sous haute tension s'annonce pour les autorités avec un cinquième samedi de mobilisation des "gilets jaunes" ce 15 décembre. Au petit matin, il n'y avait pas de grands rassemblements constatés à Paris. En tous cas les forces de l'ordre seront aussi nombreuses que lors de l'acte 4, avec le renfort des blindés de la gendarmerie.



Les manifestants doivent en outre s'attendre à des mesures de sécurité drastiques, selon Laurent Nuñez, le secrétaire d'État à l'Intérieur. "Il y aura des contrôles préventifs en amont. Si les individus sont trouvés avec des armes par destination, il y aura des interpellations", a-t-il prévenu sur BFMTV.

"Il faut voir ce que les policiers reçoivent sur la figure. Manifestement, un certain nombre d'individus casseurs, 'gilets jaunes' très radicalisés, s'en prennent aux forces de l'ordre parce qu'ils considèrent que ce sont des institutions (...) de manière extrêmement violente", a précisé Laurent Nuñez. "Les policiers et les gendarmes sont très déterminés, ils sont mobiles, et nous auront le même degré de réponse que celui de la semaine dernière", a-t-il assuré.

À écouter également dans ce journal

Terrorisme - À Strasbourg, le marché de Noël a rouvert quatre jours après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts.



Société - Le gouvernement a dévoilé les modalités de défiscalisation de la prime exceptionnelle annoncée par Emmanuel Macron.



Sport - L'équipe de France féminine de handball est qualifiée pour la finale de l'Euro à la suite de sa victoire contre les Pays-Bas vendredi 14 décembre.