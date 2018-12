publié le 14/12/2018 à 21:39

Les lycéens à genoux. Nous sommes mardi 11 décembre en fin d'après-midi en plein centre de Paris. Les syndicats avaient promis un mardi noir. Un millier de jeunes défilent dans la capitale. 450 établissements sont perturbés partout en France.



Et à chaque fois la même la scène se répète. Des ados genoux à terre, mains derrière la tête, dans un silence total. Le photographe Lucas Barioulet a suivi cette journée de mobilisation. Il a immortalisé un de ces moments pour le journal Le Monde. "Les lycéens l'avaient déjà fait avant mais ce sit-in, c'est vraiment le plus important de la manifestation. Lorsqu'ils s'assoient c'est le silence. Ce qui est assez impressionnant parce que lors de la manifestation, on a vraiment beaucoup de slogans. Ils vont rester 30 secondes, 1 minute. Et ça va vraiment être le geste, la posture universelle pour eux", raconte-t-il.

Sur sa photo, une masse compacte de lycéennes et de lycéens de tout milieux sont agenouillés devant le ministère de l'Éducation nationale. On ne voit qu'eux dans cette petite rue. Ils font face à une vingtaine de CRS.

Au premier plan, par exemple, un jeune homme, barbe et cheveux longs en gilet jaune.

Un autre casquette à l'envers. Certains ont une partie du visage protégée par des écharpes ou des masques. Ils sont environ 200. "On voit bien sur leur visage qu'ils sont tous concentrés et qu'ils essaient de créer ce bloc pour montrer qu'on est uni. Au niveau de la photo on va essayer de la faire proche et assez basse ce qui donne cette impression de foule et de perte de vue. On a une forme de mimétisme, de symétrie dans leur posture" explique Lucas Barioulet.

"Trouver un symbole"

Ce geste est devenu viral après la vidéo de l'interpellation de 151 lycéens de Mantes-la-Jolie jeudi 6 décembre à la suite de violences urbaines. Ces images ont provoqué un tollé

parce qu'elles renvoient dans notre imaginaire à la soumission, aux régimes autoritaires, à la guerre. Pour Lucas Barioulet : "Quand on travaille sur ce genre de manifestation on va construire le reportage comme un film. L'idée c'est de trouver un symbole et de faire une photo qui a du sens et qui peut être comprise instantanément".



Mardi, la manifestation s'est dispersée dans le calme après une AG improvisée.

Encore aujourd'hui, les lycéens ont protesté contre la réforme du bac et le processus d'entrée en études supérieures. Un mouvement né dans les établissements de province et de banlieues et non dans les centres-villes. Ce sont donc aussi les enfants des gilets jaunes.