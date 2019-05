publié le 07/05/2019 à 08:09

Le rapport alarmant des experts de l'ONU concernant la biodiversité a conduit Emmanuel Macron à annoncer toute une série de mesures lundi 6 mai. Lutte contre le gaspillage, production de déchets et plastique ainsi qu'"un changement profond" des modes de production ont été promis par le chef de l'État.



Mais ces annonces sont loin de convaincre les écologistes. Yannick Jadot, tête de liste EELV pour les élections européennes, a fait part de sa "colère" au micro de RTL. "On a des alertes et des alarmes qui s'intensifient et se multiplient, et le président de la République nous fait un bing-bang de mots, de promesses sans faire aucun engagement concret", fustige-t-il.

"Le gouvernement soutient une multitude de projets qui détruisent la biodiversité, que ce soit les importations d'huile de palme, les contournements autoroutiers qui détruisent les forêts... On est dans une hypocrisie totale : très clairement, le président de la République n'est pas au rendez-vous, et pas à la hauteur", conclut l'écologiste.

