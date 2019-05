publié le 02/05/2019 à 05:58

Ce sont d'étonnantes révélations qui ont eu lieu à Avignon. Il s'agit de deux affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique, concernant deux prêtres décédés qui auraient abusé de mineurs dans les années 80. Ces affaires n'avaient jamais été évoquées jusque là, et c'est l'archevêque lui-même qui en a parlé dans son homélie, prononcée le jeudi de Pâques.





Devant tous les prêtres présent pour la messe chrismale, il est revenu sur ces faits qui ont plus de 30 ans. Son message est claire : l'Église ne pardonnera plus et la justice devra être saisie à chaque signalement. Par ailleurs, l'archevêque s'est prononcé sur le délai de prescription des viols, actuellement de 20 ans. "Il faut qu'on soit clairs, la pédophilie je souhaite qu'il n'y ait plus de prescription du tout", a-t-il tranché.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un jeune homme de 21 ans a été tué par balles à Marseille mercredi 1er mai

Culture - Emmanuel Macron accueille son homologue italien Sergio Matarella pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.



Faits divers - Dans l'affaire du chirurgien de Grenoble, 33 patients qui se disent victimes d'erreurs médicales vont se rassembler dévoile RTL.



Économie - Selon une information de RTL Édouard Philippe va dévoiler un premier bilan de la défiscalisation des heures supplémentaires.