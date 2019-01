publié le 15/01/2019 à 07:22

Après la théorie, la pratique. Emmanuel Macron repart sur le terrain ce mardi 15 janvier. C'est le début d'une campagne de reconquête qui va durer deux mois à travers la France. Première étape aujourd'hui dans l'Eure, dans la commune de Bourgthéroulde.





Dans cette commune de près de 4.000 habitants, tous les maires de Normandie ont été invités à s'exprimer cet après-midi devant le chef de l'État car l'Élysée précise que le président va surtout "écouter". C'est le message qu'on fait passer au gouvernement : humilité et écoute.

Le site granddébat.fr recueillera les fruits des discussions organisées dans les communes. À partir du 1er mars, des Français seront tirés au sort pour réfléchir aux solutions concrètes à apporter.

À écouter également dans ce journal

Strasbourg - Le terroriste de Strasbourg, qui avait fait 5 morts sur le marché de Noël, avait prémédité son attaque d'après les premières conclusions des enquêteurs. On sait qu'il était à la recherche d'une arme au moins depuis septembre qu'il avait prévenu sa mère qu'il voulait mourir et une lettre appelant au djihad a été retrouvée à son domicile.



Impôts - Le 15 janvier, les Français qui bénéficient d'un crédit d'impôt (ils sont près de 9 millions) vont recevoir un premier virement aujourd'hui sur leur compte, virement de 60%. Le reste sera versé cet été. Les contribuables qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires recevront un chèque.



Explosion à Paris - Après l'explosion rue de Trévise à Paris, la cagnotte des pompiers affiche ce matin plus de 272.000 euros. Une cagnotte lancée par les Pompiers de Paris pour venir en aide aux familles de Simon Cartannaz et de Nathanaël Josselin, morts samedi matin en intervenant sur une fuite de gaz. Le drame a tué 4 personnes au total.