Explosion à Paris : nombreux hommages aux deux pompiers décédés

publié le 14/01/2019 à 06:47

L’immeuble dévasté samedi 12 janvier reste très fragile, impossible pour l’instant de savoir d’où est partie la fuite de gaz. Quatre personnes sont mortes et notamment deux jeunes pompiers âgés de 23 et 27 ans, originaires de l’Yonne et de Savoie.



Ils étaient de permanence ce week-end à la caserne du Xe arrondissement de Paris où des anonymes sont venus leur rendre hommage toute la journée d’hier. Au pied de la porte d’entrée de cette caserne, la flamme d’une bougie s’anime au passage de Véronique.

Elle sonne à la porte, un pompier les yeux rougis par l’émotion lui ouvre. Ils discutent ensemble, avant que Véronique ne lui laisse une rose blanche. "Je me sens concernée, la mort de deux jeunes hommes, ça aurait pu être mes fils. C’est un dévouement. Bon c’est une rose, c’est rien du tout. On ne peut rien faire d’autre, simplement les accompagner. Je ne trouve pas mes mots, ils risquent leurs vies pour nous".

Les fleurs et les mots sont ensuite déposés dans la caserne devant les deux casiers des deux sapeurs-pompiers disparus. Octave, un petit garçon, voulait venir ici, avec sa mère, pour déposer un dessin. "Je suis un peu triste parce qu’il y en a deux d’entre eux qui sont morts et je leur dis bravo parce qu’ils ont accepté de mourir pour sauver des gens. Sauver ça a beaucoup d’importance pour la vie", explique l'enfant.



Beaucoup de familles sont venues soutenir les sapeurs-pompiers, comme Sébastien avec ses deux filles. "Pour l’instant on n’a pas tout expliqué mais elles ont entendu l’explosion, elles savent qu’il y a eu quatre morts. On n’a pas encore expliqué qui c’était". Le père de famille explique qu'il souhaite faire un don sur la cagnotte pour les familles. Une cagnotte qui frôle déjà les 150.000 euros.

À écouter également dans ce journal

La lettre d’Emmanuel Macron – "Pas de questions interdites" selon le président qui a dévoilé sa lettre aux Français dans la soirée de dimanche.



Procès – Deux policiers sont jugés aux assises ce lundi. Ils sont accusés du viol d’une touriste canadienne, au printemps 2014 à l’intérieur des locaux du 36 Quais des orfèvres.