publié le 30/11/2018 à 07:25

Les députés qui ont critiqué publiquement les annonces d'Emmanuel Macron pour calmer la grogne des "gilets jaunes" ne risquent rien, en tout cas pour l'instant. "La liberté de parole est totale", explique l'entourage de Gilles Le Gendre, le président du groupe La République en Marche à l'Assemblée. "Sanctionner des gens qui disent leur inquiétude serait totalement contre-productif", ajoute-t-on.



Officiellement, c'est donc la bienveillance qui prévaut, sans qu'en interne, certains ne masquent pas leur exaspération. "Les Orphelin (Matthieu, député REM du Maine-et-Loire), Vignal (Patrick, député REM de l'Hérault) ou Krimi (Sonia, députée REM de la Manche), tous ces députés qui font du buzz, ils brouillent le message", s'agace un membre du groupe.

Sonia Krimi, la seule qui a été convoquée à ce jour pour avoir porté un gilet jaune s'est juste fait taper sur les doigts. Il n'est pas question d'exclure qui que ce soit, au risque d'encourager d'autres à partir d'eux-mêmes. Au lieu d'étaler leurs états d'âme dans les médias, les députés rebelles sont priés d'aller chercher des solutions concrètes sur le terrain.

"S'ils veulent me virer, qu'ils viennent me chercher dans mon bureau", confie un parlementaire. "Et ça, c'est un buzz dont La République en Marche préfère pour l'instant se passer", conclut-il.

Affaire Daval - Devant le juge, Jonathann Daval a maintenu sa version. Il n'aurait pas tué Alexia. C'est son beau-frère, Grégory Gay qui aurait commis le meurtre et la famille d'Alexia aurait conclu un pacte pour cacher la vérité. Des accusations qu'il devra répéter les yeux dans les yeux vendredi 7 décembre, lors de la confrontation avec sa belle-famille.



International - Le feuilleton sur les liens entre Donald Trump et la Russie pendant sa compagne a connu un nouveau rebondissement jeudi 29 novembre. L'ancien avocat du président américain reconnaît avoir menti devant le Congrès. Il admet avoir caché des contacts avec les Russes.



Football - Marseille a marqué deux fois hier soir, mais deux fois contre son camp ! L'OM, déjà éliminé de la Ligue Europa, a été humilié 4-0 sur le terrain de Francfort. Les deux autres clubs français engagés conservent leurs chances de qualification : Rennes est allé battre Jablonec 1-0 et Bordeaux s'est imposé 2-0 face au Slavia Prague.