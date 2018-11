publié le 29/11/2018 à 07:10

Les députés La République En Marche (REM) sont-ils pris en tenaille entre le chef de l'État et les remontées de leur circonscription ? "Sur le terrain, je suis à poil avec les 'gilets jaunes', confie un député à RTL. Je n'ai aucune mesure à leur vendre." En circonscription, l'ambiance se tend sensiblement. "On sent que la détestation du président gagne du terrain", regrette une parlementaire.



Le député Matthieu Orphelin s'est publiquement dit déçu et Patrick Vignal, député de l'Hérault, en a ras-le-bol : il demande même au chef de l'État de revoir sa position et de changer de cap.

Mais dans l'entourage du locataire de l'Élysée, on minimise ce début de fronde. "Certains députés non-aguerris ont peur et sont prêts à dire n'importe quoi", réplique un très proche du Président. À l'entendre, la peur qui semble gagner peu à peu les députés n'a pas encore contaminé le Château.

À écouter également dans ce journal

Social - La CGT, tentée de rejoindre le mouvement des "gilets jaunes" ? Philippe Martinez, le secrétaire général, pourrait se rendre sur un barrage aujourd'hui dans la Vienne. Mais il n'est pas certain qu'il soit très bien accueilli. "On croit qu'en nous maintenant. (...) Nous on veut pas être récupérés", témoigne une "gilet jaune" au micro de RTL.



Justice - RTL le révélait hier, Gérard Depardieu, accusé de viols par une actrice, a été entendu par la police judiciaire, sous le régime de l'audition libre et non de la garde à vue. S'il a toujours nié les accusations, rien n'a filtré de ses dires au cours de l'audition.



Patrimoine - Les Parfums de Grasse, sur les hauteurs de Nice, reçoivent une reconnaissance internationale pour leur savoir-faire multiséculaire : ils ont été inscrits hier sur la liste du patrimoine immatériel de l'Humanité, le grand inventaire de l'Unesco.