publié le 04/01/2019 à 03:31

Drôle d'affaire pour ces gendarmes de Pont-de-l'Isère dans la Drôme. Mercredi 3 janvier, ils ont contrôlé une Porsche 944 qui roulait à 162 km/h sur l'A7 avec à son volant une dame de 75 ans. Et comme le rapporte France Bleu, la septuagénaire s'était vu retirée son permis de conduire en 2008.



Cette Drômoise a donc été sommée de s'expliquer et elle a raconté aux forces de l'ordre qu'elle s'était inscrite dans une auto-école pour repasser son permis mais qu'elle avait finalement abandonné. Mais les gendarmes ont ensuite fait d'autres découvertes, cette dame de 75 ans possède trois véhicules : une Smart, une BMW et la fameuse Porsche 944.

Et ces véhicules comptabilisent à eux trois au moins 80 infractions. Il s'agit d'excès de vitesse et de feux rouges grillés. Reste à définir si elle était au volant. Une enquête de longue haleine à venir pour les gendarmes.