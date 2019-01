publié le 30/01/2019 à 06:35

L'ex-ministre de la Transition Écologique revient à la tête de la Fondation pour la nature et l'homme, qui va d'ailleurs reprendre son nom : Fondation Hulot. Il espère ainsi peser à nouveau dans le débat public. Il faut dire que sa parole reste très écoutée chez les défenseurs de l'environnement.



Son passage au gouvernement n'a en effet entaché en rien son image chez les écologistes. Dans les autres ONG, tous se félicitent de son retour. Car c'est lui qu'on écoute le plus. Sa démission a remobilisé les troupes, il y a eu les marches sur le climat et les deux millions de signatures.

Après quelques mois sombres, Nicolas Hulot revient donc dans la lumière, même s'il ne sait pas encore tout a fait comment il va peser, il l'a dit cette semaine a la télé suisse romande.

Nicolas Hulot a quelques pistes.

Au sujet du grand débat, sa fondation compte proposer une méthode pour dépouiller les idées, il se battra aussi pour un retour de la taxe carbone, c'était son idée. Elle a été détournée, dit son entourage, il manquait la contre-partie sociale et il y tient.

À écouter également dans ce journal :

Neige - Ça glisse sur les trottoirs et sur les routes. La tempête Gabriel continue de se décaler vers l'Est. Il y a de la neige en plaine dans de très nombreuses régions, comme à Lille.



Brexit - Au Royaume-Uni, un peu d'air pour Theresa May. La Première ministre a obtenu le feu vert du Parlement mardi soir pour renégocier l'accord sur le Brexit. Elle a l'intention de se rendre rapidement à Bruxelles, même si elle reconnait qu'il y a "un appétit limité pour la réouverture des discussions".