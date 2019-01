Marche pour le climat : des mobilisations partout en France

publié le 27/01/2019 à 20:48

5.000 Lyonnais, main dans la main. Une chaîne humaine sous la pluie pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la menace climatique. À Strasbourg, 2.000 personnes ont battu le pavé avec beaucoup de jeunes en tête de cortège. "Les solutions pour changer le système existent déjà, le problème c'est qu'on arrive pas les mettre en place. Je pense qu'il faut juste qu'on réfléchisse à l'intérêt commun", explique Émilie du collectif Il est encore temps.



À Paris place de la République, on n'a pas marché mais beaucoup échangé. "Je pense qu'on à un ennemi, qui peut-être dénominateur commun de beaucoup de luttes, dans les multinationales par exemple" dit un militant. Les politiques se sont fait rares ce dimanche après-midi, seuls quelques élus EELV sont venus participer aux échanges.



"Notre gouvernement comme trop de gouvernements, reste prisonnier des lobbys du vieux monde et nous nous agissons. On est dans les combats, on est cohérent et on est déterminé", explique Yannick Jadot sur place.