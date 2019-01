Quinté + : les favoris du Prix Rauba Capeu

publié le 30/01/2019 à 05:23

Quinté du mercredi 30 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Rauba Capeu. 2ème course. Départ vers 13h45. 16 partants. C'est un prix de série au galop avec un lot correct sur le gazon.



Le 2 : Momour

Cote entre 8 et 9/1. Il rentre avec du poids mais dépend d’une écurie en forme et est associé à Soumillon qui est plutôt confiant.

Le 1 : Max la Fripouille

Cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute. Il vient de bien courir à Deauville et retrouve un parcours qu’il apprécie.

Le 6 : Fox Tin

Cote entre 14 et 15/1. Un outsider amusant qui monte toutefois de catégorie.



Le 14 : Quiet Zain

Cote entre 10 et 11/1. À ce poids, je m’en méfie beaucoup.



Le 15 : Go Fast

Cote entre 7 et 8/1. L’écurie de Nicolas Caullery est en pleine forme. Il doit en profiter.



Le 9 : Just a Formality

Cote entre 5 et 6/1. Il est bien engagé et sera sans doute le favori.



Le 13 : Charmey

Cote entre 9 et 10/1. Encore un bon élément qui fait son retour à la compétition mais qui a des moyens certains.



Le 12 : More Than This

Cote entre 13 et 15/1. Pour une place. C’est le seul à avoir déjà couru deux fois en 2019.

Le bon favori

