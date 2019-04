publié le 01/04/2019 à 06:53

Le léger remaniement du gouvernement est un des seuls sujets auxquels ne s'est pas prêté François Hollande dans une interview accordée au Parisien. En promotion pour la nouvelle édition de son best-seller "Les leçons du pouvoir", l'ancien président de la République se lâche. Dans les colonnes du quotidien régional ce matin, il tacle sévèrement Emmanuel Macron. "A vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté", dit-il.



Invité au journal de 20h de France 2 dimanche 31 mars, François Hollande a également évoqué l'hommage de son successeur rendu en Haute-Savoie sur le plateau des Glières lors duquel il était accompagné de Nicolas Sarkozy : "Je sais qu'ils se voient assez régulièrement et qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes que ce soit socialement ou fiscalement".

L'ancien chef de l'État est également revenu sur les manifestations du mouvement des "gilets jaunes" : "Il faut éviter que l'armée soit en contact avec les manifestants", a-t-il affirmé.

Faits divers - De nouvelles fouilles vont être lancées cette semaine dans l'Affaire Troadec. Deux ans après le drame, les enquêteurs de la police judiciaire vont tenter de retrouver les crânes des victimes.

Sports - Le PSG se rapproche un peu plus d'un nouveau titre en Ligue 1.Les Parisiens se sont imposés à Toulouse (0-1) grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé. Paris compte désormais 20 points d'avance sur son dauphin Lille.



Société - La Tour Eiffel a fêté ses 130 ans ce dimanche 31 mars. Pour l'occasion, de nombreux événements étaient organisés comme un Escape Game, un jeu de piste, et même une pièce de théâtre.