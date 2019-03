Macron bat Chirac, Hollande et Sarkozy dans le nombre de départs du gouvernement

publié le 28/03/2019 à 17:46

Un record ? Les départs et les remaniements sont devenus le quotidien dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, une nouvelle vague de démissions vient rythmer la vie gouvernementale.



Au total, ce sont dix membres de l'équipe d'Édouard Philippe qui sont partis, volontairement ou non, depuis mai 2017 : Richard Ferrand, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb. Et donc maintenant Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi.

Une liste qui tranche avec les quinquennats de ses prédécesseurs. Ainsi, Jacques Chirac et François Hollande ont comptabilisé respectivement, un départ en 675 jours de mandat, d'après le Journal Officiel comme l'indique BFMTV. Et Nicolas Sarkozy ? L'ancien président de la République avait, à la même période, trois départs à son actif.

Un nombre qui fait craindre le pire pour le reste du quinquennat d'Emmanuel Macron. "Avant même la moitié du quinquennat, la présidence d’Emmanuel Macron s’approche du nombre maximal de 12 départs en 5 ans, atteint trois fois sur quatre depuis 1995", note BFMTV.