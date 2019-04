publié le 28/04/2019 à 15:07

Faut-il créer un impôt européen pour financer la transition écologique ? C'est l'idée que prône Raphaël Glucksmann, candidat tête de liste Place publique/PS pour les élections européennes.



"Je ne pense pas qu'il faille créer de nouveau impôt. Les gens en ont ras-le-bol des impôts. On peut organiser les impôts différemment", répond Michel Barnier lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 28 avril.



Selon l'ancien ministre, "le seul impôt nouveau auquel je serai favorable, c'est celui sur les transactions financières et sur les GAFA pour qu'ils payent les impôts liés à leur marché européen. Pour le reste, faisons attention à ne pas surcharger la barque. On peut sans douter créer des contrôles et des taxes sur les produits que nous importons".

Et d'ajouter : "Il faut créer un impôt à l'entrée des produits quand ils ne respectent pas les règles écologiques, notamment de la neutralité carbone, que nous imposons à nos propres producteurs. Ce serait juste".

De son côté, Raphaël Glucksmann estime, dans un entretien au Journal du Dimanche qu'un impôt "de 1 à 5%" sur les bénéfices des sociétés (hors PME) et une taxe sur le kérosène pour les vols intra-européens permettrait d'affecter "1.000 milliards d'euros sur cinq ans pour l'écologie". "Assumons d'augmenter largement le budget de l'Europe, nous sommes les seuls à le faire", dit-il.