publié le 07/05/2019 à 06:41

Chez Les Républicains, on sent qu'il se passe quelque chose. "On monte, on monte, on monte !", s'enthousiasme une militante présente lors du meeting de François-Xavier Bellamy, la tête de liste du parti pour les européennes, à Marseille. À la tribune, c'est un Laurent Wauquiez offensif qui a pris la parole, sur une ambiance musicale homérique.



Avec 15% des voix récoltées dans la meilleure des hypothèses, ce n'est pas encore Byzance mais vu d'ici, c'est le début d'une prise de conscience. "Moi j'en connais qui ont voté Macron à la présidentielle et qui vont voter Les Républicains aux européennes", confie une sympathisante.

Beaucoup se prennent à rêver d'une revanche face à la majorité. "Quand on voit la candidate qu'a choisi le parti du président de la République (Nathalie Loiseau, ndlr), force est de constater qu'elle n'est pas aussi compétente qu'on pourrait le croire", estime une militante mesurée. "Pourquoi prendre des gants ? Elle est nulle !" renchérit une autre. "Elle ne fait pas le poids vis-à-vis de Bellamy", ajoute-t-elle.

François-Xavier Bellamy, l'enfant prodige qui, à défaut pour l'instant de faire gagner son camp, lui redonne l'envie d'y croire et chez Les Républicains, c'est presque déjà une victoire.

À écouter également dans ce journal

Environnement - Emmanuel Macron a réagi au rapport sur les espèces menacées en proposant toute une série de mesures. Il a notamment remis en cause le projet d'exploitation des mines de la Montagne d'or en Guyane, au nom de la biodiversité. Le chef de l'État estime qu'il faut changer du tout au tout nos comportements.



Politique - Audience particulière ce matin au Conseil Constitutionnel : les sages, parmi lesquels Alain Juppé, doivent examiner un recours introduit par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion.



Justice - Le procès de 6 anciens dirigeants de France Télécom a débuté lundi 6 mai. La présidente du tribunal leur a exposé les raisons de leur renvoi en correctionnel : la mise en place selon instruction d'une politique d'entreprise destinée à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène.