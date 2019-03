publié le 15/03/2019 à 10:12

Le ministre de l’Intérieur fait la Une de Voici, pris en photo dans une boîte de nuit. Christophe Castaner a fait savoir que cela relevait de sa vie privée. "C'est un problème, une boîte de nuit parisienne c'est juridiquement un lieu privé mais quand on est ministre de l'Intérieur et qu'il y a des téléphones allumés partout ça devient un lieu public", a réagi Benoît Hamon.



"Un peu de tenue", a demandé le candidat aux élections européennes. "Est-ce qu'on ne peut pas réclamer un peu de sobriété de la part des dirigeants politiques dans un moment qui est difficile pour les Français. Je demande à Monsieur Castaner, à Monsieur Philippe et à Monsieur Macron de la tenue".

"Il y a quelque chose dans ce gouvernement, depuis l'affaire Benalla, qui montre qu'il y a de la légèreté dans ce gouvernement, une légèreté qui n'est pas appropriée à l'époque que nous vivons", a insisté Benoît Hamon.

