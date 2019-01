publié le 18/01/2019 à 05:23

À Grande Synthe, dans le Nord, où près de 20% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, le maire écologiste Damien Carême va verser un minimum social garanti aux plus pauvres dans sa commune. "Il y a un problème de redistribution des richesses. On ne peut pas vivre, en France aujourd'hui, avec 450 euros".



Cette aide, qui s'élèvera jusqu'à 400 euros, ne sera pas un revenu mais un soutien qui n'aura pas de conséquence sur le versement d'autres allocations, comme le RSA. Financé avec les taxes professionnelles et des mesures écologiques, il porte le minimum social à 857 euros. Un pari assumé par la mairie : "C'est un coût qu'on assume d'une partie du budget qu'on va allouer à cela, mais c'est aussi une réaffectation des économies d'énergie". L'objectif : permettre aux habitants une réinsertion sociale et professionnelle.

Pour Dalila, âgée d'une cinquantaine d'années et en situation d'invalidité, cette aide est une arrivée "très appréciable" dans le budget familial : "Je ne peux plus travailler, je me suis trouvée dans un engrenage que je n'ai pas choisi (...) Aujourd'hui, avec mes deux filles, ça me donne une force". Les allocataires de ce minimum pourront aussi bénéficier d'un suivi avec les agents du centre d'action sociale.

