publié le 10/01/2019 à 05:58

Les plus riches paieront-ils toujours la taxe d'habitation ? Les maires des petites villes appellent le gouvernement à clarifier sa position. Ils veulent savoir si oui ou non ils bénéficieront de cette recette. La taxe sera supprimée pour 80% des ménages, c'est acté mais quid des 20% les plus aisés ? La question sera sur la table du grand débat national mais taraude les maires.



La possibilité "annoncée par certains ministres de maintenir cet impôt pour les 20% restants ne peut qu'accroître la confusion et l'incertitude concernant la nature et le montant des recettes fiscales des collectivités locales ainsi que des modalités de leur compensation", écrit l'Association des petites villes de France (APVF) dans un communiqué diffusé mercredi.



L'APVF rappelle qu'"aucune association d'élus n'était demandeuse de la suppression" de cette taxe qui constitue l'une des principales recettes fiscales des communes. Elle appelle le gouvernement "à clarifier rapidement sa position concernant la remise à plat de la fiscalité locale" et "à formuler des propositions réalistes" en concertation avec les élus locaux.

À écouter également dans ce journal

Logement - Le gouvernement prépare un vaste plan logement. Selon L'Opinion, qui révèle l'information, trois mesures sont en projet : une prime de déménagement de 1.000 euros, 20.000 euros de remboursement pour les rénovations thermiques, et jusqu'à 5.000 euros pour adapter l'habitat des personnes âgées ou handicapées.



Social - Les chauffeurs VTC en grève ce jeudi. Ils réclament notamment une détaxe du carburant. Une opération escargot est notamment prévue dès 6 heures ce matin entre la Porte Maillot et l'aéroport de Roissy, en région parisienne.



Football - Les Guingampais ont créé l'exploit ! Les Bretons sont en demi-finale de la Coupe de la ligue, après avoir battu mercredi soir le PSG au Parc des Princes (2-1). Paris n'avait plus perdu dans cette compétition depuis 2012.