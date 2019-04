publié le 09/04/2019 à 06:01

L'Assemblée nationale a voté lundi 8 avril l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique, dite "Gafa" (Google, Amazon, Facebook et Apple), et qui doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Cette taxe, qui devrait rapporter 400 millions cette année, est vivement contestée par les États-Unis.



Après le vote sur la taxe, le ministre de l'Economie s'est félicité que "la France ouvre une voie", se disant "certain que beaucoup de pays suivront". Bruno Le Maire avait vanté plus tôt une mesure à "l'honneur de la France" et un "objectif de justice et d'efficacité fiscale" face à la "révolution" numérique.

Concrètement, la taxe doit concerner les activités numériques qui "créent de la valeur grâce aux internautes français". Sont visées les entreprises qui font un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques de 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 25 millions d'euros en France.

3% du CA réalisé en France

L'idée est de les imposer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par les plateformes.



Cette taxe devrait s'appliquer à une trentaine de groupes comme Meetic, Amazon, Airbnb, Instagram ou encore la française Criteo, et rapporter 400 millions d'euros en 2019, puis 650 millions en 2020-2022.



Dans ce contexte, Washington menace d'hausser les droits de douane sur des produits européens, dont Airbus. La Maison Blanche s'estime pénalisée par les aides publiques reçues par le constructeur.

À écouter également dans ce journal

Grand débat - Il s'achève à l'Assemblée. Edouard Philippe en présentera la synthèse aux députés ce mardi 9 avril. Le Premier Ministre a promis de "baisser plus vite" les impôts.



Affaire Legay - Elle est devenue un symbole de la mobilisation des "gilets jaunes". Geneviève Legay sort de son silence. La septuagénaire blessée le 23 mars à Nice accuse Emmanuel Macron d'autoritarisme. En outre d'après Mediapart, la policière chargée de l'enquête n'est autre que le compagne du commissaire à la manœuvre le jour de l'incident.



Affaire Benalla - Deux nouvelles enquêtes sont ouvertes. La justice s'intéresse notamment aux incohérences et contradictions de trois proches du président, dont son directeur de cabinet.