publié le 16/06/2019 à 18:47

À partir de ce dimanche 15 juin, et pour une dizaine de jours, 2.000 jeunes de 16 ans vont expérimenter la concrétisation d'un projet cher au chef de l'État : un Service national universel (SNU), doté d'objectifs très ambitieux, et que devront accomplir à terme tous les jeunes.



Pour cette première édition, à échelle réduite, 2.000 volontaires de 15 ou 16 ans ont été sélectionnés - sur 4.000 candidats. Ils ont été répartis sur 13 départements, un par région métropolitaine auxquels s'ajoute la Guyane, et seront hébergés dans des "centres SNU" (internats, centres de vacances, Crous etc.). Et encadrés par 450 adultes.

Les jeunes sont des lycéens, des décrocheurs scolaires, des apprentis, des élèves en CAP. Après cette première phase en hébergement collectif, ils devront réaliser une mission d'intérêt général cet été ou durant l'année scolaire 2019-2020 : deux semaines, d'affilée ou pas, au sein d'une association, maison de retraite, services de pompiers...

Quels sont les objectifs ?

Quatre objectifs ont été rattachés au SNU : "développer une culture de l'engagement" pour "accroître la cohésion et la résilience de la nation", "garantir un brassage social et territorial de l'ensemble d'une classe d'âge", "renforcer l'orientation en amont et l'accompagnement des jeunes dans la construction de leurs parcours personnel et professionnel" et enfin "valoriser les territoires et leur patrimoine culturel".



Ses opposants, dont les organisations étudiantes, y voient surtout un coût faramineux, alors que l'enseignement supérieur par exemple crie misère. Et elles s'interrogent sur la réalité d'une meilleure "cohésion" de la nation par la grâce de deux semaines passées en commun.

À écouter également dans ce journal

Météo - Une année de travail anéantie en quelques minutes à cause des violents orages... C'est le constat que font depuis hier des dizaines d'agriculteurs du Sud-Est, principalement, les producteurs de fruits et légumes.



Politique - La fin du procès du couple Balkany pour fraude fiscale et blanchiment est attendu pour cette semaine alors que le Parquet a requis sept ans de prison ferme. Avant le jugement, le maire de Levallois conserve ses habitudes dominicales malgré l'épée de Damoclès au dessus de sa tête.



Baccalauréat - 740.000, c'est le nombre de candidats au précieux diplôme cette année. Une édition 2019 qui démarre demain avec les traditionnelles épreuves de philo, et le bac de français alors qu'un menace de grève pèse sur les épreuves.