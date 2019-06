VIDÉO - Intempéries : de gros dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes

publié le 16/06/2019 à 02:03

Ce samedi 15 juin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été balayée par de violents orages. À Romans-sur-Isère (Drôme), la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure mais l'épisode a été "d'une violence inouïe, accompagné de vents très forts tourbillonnants", a souligné la mairie dans un communiqué. Des rues de la ville se sont transformées en torrents durant l'épisode.



Les grêlons, "de la taille de balles de tennis", ont causé "des dégâts extrêmement importants sur des bâtiments privés et publics sur toute la ville, ainsi que sur le réseau électrique", selon la même source. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché et la préfecture a ouvert une cellule de crise. La maire, Marie-Hélène Thoraval, demandera dimanche la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle.

Les pompiers sont intervenus à près de 380 reprises dans le département, dont plus de 200 rien qu'à Romans. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées par les grêlons ou des éclats de verre brisé, selon la préfecture. Quatre écoles ont été endommagées (dont deux resteront fermées lundi) et les urgences de l'hôpital ont été évacuées temporairement.

La commune voisine de Bourg-de-Péage a également été touchée. Les dégâts sont en cours d'évaluation dans le secteur, notamment dans les vergers et les vignes. "Certains avaient des filets anti-grêle qui ont tenu, d'autres pas", a relevé une porte-parole de la préfecture.

"Toute ma solidarité avec les agriculteurs et les drômois touchés par cette violente tornade de grêle. Je serai sur place demain (dimanche) pour constater de visu", a annoncé pour sa part le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur Twitter.

Toute ma solidarité avec les agriculteurs et les drômois touchés par cette violente tornade de grêle. Je serai sur place demain pour constater de visu. Les services de l’Etat sont déjà au rendez vous @Min_Agriculture @Prefet26 soutien aux villes @BourgdePeageBDP @VilleDeRomans pic.twitter.com/YkSdFEzlYU — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) 15 juin 2019

Des rafales de vent à plus de 100 km/h

Jusqu'à neuf départements avaient été mis en alerte dans la région par Météo-France: l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

"Cet épisode orageux s'est avéré très actif avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent ayant atteint ou dépassé assez fréquemment les 100 km/h dans les départements de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Savoie", souligne le service de prévision météo.



Une rafale a notamment atteint 111 km/h à Voiron (Isère) et il est tombé plus de 120 litres d'eau au mètre carré en deux heures dans certains secteurs de l'Ardèche, 25 litres en moins d'une demi-heure près de Saint-Étienne.



Ces précipitations ont perturbé la circulation sur les autoroutes A72 et A47 ainsi que sur la route nationale 88 dans l'agglomération stéphanoise. La circulation des trains régionaux a été interrompue entre Chambéry et Grenoble et vers les vallées savoyardes. Un gymnase a accueilli les passagers qui ne pouvaient pas atteindre leur destination samedi soir.

Des orages meurtriers

Ces orages ont également fait deux morts : une touriste allemande de 51 ans décédée dans un camping à Tanninges (Haute-Savoie), écrasée par un arbre tombé sur son camping-car, et une autre touriste, qui s'est noyée dans le la Léman (Suisse), quand le bateau de plaisance sur lequel elle naviguait a coulé.