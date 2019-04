publié le 12/04/2019 à 08:27

Invité au micro de RTL, Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, a donné plus de détails sur la tenue que porteront les futurs engagés au service national universel (SNU), dont les premiers jeunes Français seront invités à s'engager pour la première phase de test, au mois de juin.



Et la tenue de ces jeunes engagés ne sera pas un treillis militaire. "C'est pour ça que je n'appelle pas ça un uniforme mais une tenue commune", explique Gabriel Attal. Il précise que cette tenue "civile" sera composée d'une veste et d'un pantalon, pour les garçons comme pour les filles. La tenue sera aux couleurs républicaines : elle sera "bleu marine, avec un polo bleu et blanc". Le secrétaire d'État annonce également la présence d'une "cocarde", "avec un peu de rouge".

Participation aux cérémonies patriotiques

"Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un pantalon à pinces spécifique pour les cérémonies patriotiques", annonce Gabriel Attal. Il prend pour exemple l'appel du 18 juin, jour de la première cérémonie des jeunes de la phase test, qui aura lieu "dans tous les centres".

Il conclut en précisant que les jeunes "auront vocation, après le service national, à participer aux cérémonies patriotiques qui auront lieu régulièrement sur le territoire pour commémorer des événements importants".