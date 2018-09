publié le 24/09/2018 à 18:43

Le gouvernement réfléchit à une nouvelle vignette pour les poids lourds. Celle-ci concernerait les camions français et étrangers. Mais le ministre de la Transition écologique est formel : ce n'est pas le retour de l'écotaxe. En fait, cette vignette existe déjà dans quatre pays (Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Suède) et ses modalités sont fixées par Bruxelles.



Cette vignette concerne les poids lourds de plus de 12 tonnes qui empruntent les grands axes autoroutiers et traversent l'Europe. Son coût est de 1.250 euros par an, voire plus pour les camions les plus polluants. Mais il est aussi possible d’en disposer pour un mois, une semaine, ou même une journée pour 8 euros. La vignette concernerait les camions français et étrangers qui emprunteraient une liste d'autoroute restant à définir.

On est donc loin de l'écotaxe qui était calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur les nationales et qui nécessitait l'installation de portiques. Ici il s’agit d’une simple vignette à coller sur un pare-brise. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué la mise en place de cette eurovignette. Le principe pourrait être acté dans la future loi sur la mobilité qui sera présentée prochainement par le gouvernement.



À écouter également dans ce journal

- L’Aquarius va-t-il débarquer en France ? Le navire humanitaire est actuellement "en route vers Marseille" et les ONG l’ayant affrété ont demandé aux autorités françaises d'autoriser "à titre exceptionnel" le débarquement des 58 migrants à son bord, a indiqué lundi 24 septembre le directeur des opérations de SOS Méditerranée.



- Un homme de 88 ans a été opéré du cœur sous hypnose. Grâce à une infirmière spécialement formée, les médecins n'ont pas eu besoin d'utiliser d'anesthésiant lourd. Après son opération de la valve aortique, il se porte bien. "Avec l'hypnose, le patient récupère immédiatement. On a un vrai bénéfice", explique le professeur qui a procédé à l'opération.



- Plus d'un an après la disparition de la petite Maëlys, une reconstitution va avoir lieu cette nuit sur les lieux du drame. Le principal suspect Nordhal Lelandais a avoué avoir tué la fillette "involontairement". Mais sa version des faits reste floue et pas forcément compatible avec les résultats de l'enquête. Tous les protagonistes de cette affaire vont dons se retrouver ce soir à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère.