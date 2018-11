publié le 22/11/2018 à 18:39

La maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette a été cambriolée lundi 19 novembre au soir. C'est à la Savannah, dans les Hauts-de-Seine, que le chanteur a passé ces derniers jours en décembre 2017. Trois hommes ont été placés en garde à vue et relâchés. La garde à vue n'a pas permis de confirmer que ces hommes, interpellés dans une camionnette garée à proximité de la villa, sont impliqués dans cette tentative de cambriolage.



Deux hommes se sont introduits dans la propriété et sont parvenus à pénétrer dans la maison totalement déserte à cette heure-là et se sont dirigés vers un coffre-fort scellés dans un mur. Ils ont essayé de l'arracher, sans succès mais l'opération a fait du bruit et a attiré l'attention du gardien. Les deux hommes n'ont pas insisté et pris la fuite. Selon le parquet de Nanterre, des bijoux et des montres ont notamment été dérobés, sans que le montant du préjudice ne soit connu.

Un inventaire est en cours pour vérifier qu'aucun objet n'a disparu, notamment des bijoux. Une plainte pour vol avec effraction a été déposée et la Savannah est désormais protégée par des maîtres-chien.

À écouter également dans ce journal

