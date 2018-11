publié le 22/11/2018 à 16:16

Une manifestation de "gilets jaunes" pourra se dérouler samedi au Champ-de-Mars à Paris, ce lieu offrant les "conditions de sécurité nécessaires", a indiqué le ministère de l'Intérieur jeudi dans un communiqué.



Mais cette proposition ne convient pas à Priscillia Ludosky. Cette habitante de Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne), qui avait lancé une pétition en ligne "pour une baisse des prix du carburant", souhaite un rassemblement "près de l'Élysée". "Car c'est un lieux symbolique", a-t-elle expliqué sur LCI, ajoutant qu'elle ferait fi de l'absence d'autorisation.

Plus tôt dans la semaine, la place de la Concorde avait été évoquée par plusieurs manifestants. "Ça n'est pas possible, avait indiqué mardi le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. On interdit systématiquement les manifestations déclarées sur la Concorde, on essaie toujours de trouver des lieux plus 'secures'".

Si les blocages des "gilets jaunes" se raréfient, des difficultés pour circuler ont tout de même été rencontrées jeudi 22 novembre sur certains axes routiers dans le Pas-de-Calais, le Gard, le Vaucluse, le Haut-Rhin ou en Nouvelle-Aquitaine. Les contestataires misent beaucoup sur la journée de mobilisation du samedi 24 novembre à Paris.