publié le 27/09/2018 à 18:42

Emmanuel Macron commence ce jeudi 27 septembre en Martinique un déplacement de quatre jours aux Antilles, qui s’achèvera par un retour à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un an après le passage de l’ouragan Irma. Le chef de l'État vient d'arriver en Martinique. Un an après, évidemment, c'est encore la saison des cyclones et la visite présidentielle est menacée.



Un invité de dernière minute pas vraiment prévu au programme et avec lequel il faut pourtant composer. Le cyclone Kirk a en effet un peu modifié la visite du président de la République. "Le contexte météorologique vient un peu bousculer ce déplacement mais c'est somme toute le quotidien de celles et ceux qui vivent dans les Caraïbes et donc je serai au poste de crise pour pouvoir suivre, au plus fort de cette tempête tropicale, les mises en sécurité et les dispositions qui sont prises par les services de l'État", a déclaré Emmanuel Macron.

Le chef de l'État avait prévu de tester sa popularité dans les rues de Fort-de-France, et bien ce ne sera pas possible pour des raisons de sécurité. Les rassemblements en plein air sont interdits. Demain vendredi 28, direction la Guadeloupe pour le président de la République et ce sera Saint-Martin à partir de samedi 29 septembre. Le président tentera de calmer l'impatience des habitants sur place.

