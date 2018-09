François Hollande charge (encore) Emmanuel Macron

publié le 27/09/2018 à 17:20

Épisode 12 de la guerre entre François Hollande et Emmanuel Macron. Depuis la publication de son livre Les Leçons du pouvoir, en avril 2018, l'ancien président de la République n'a de cesse de charger son successeur.



Une fois n'est pas coutume, François Hollande cible le point faible du chef de l'État : son rapport aux régions. Dans un entretien à Régions Magazine, il estime qu'il faut renouer le dialogue entre l'État et les collectivités, car "rien ne peut se faire sans les élus locaux".

"Le blocage actuel ne peut plus durer", estime François Hollande, interrogé sur le refus des régions, des départements et des communes de siéger lors de la dernière Conférence nationale des territoires. "Moi, je sais ce que je dois aux collectivités pour la mise en oeuvre de nos politiques. L'expérience d'un maire, d'un conseiller général ou régional est irremplaçable, il est en prise directe avec les problèmes concrets des citoyens, cela ne peut pas s'inventer du sommet de l'État", affirme l'ancien maire de Tulle.

Hollande, un "décentralisateur"

L'ancien président insiste. "Je l'affirme avec force : rien ne peut se faire sans les élus locaux". Il se dit aussi "personnellement favorable à ce que l'on franchisse une nouvelle étape dans la décentralisation, que l'on confie de nouvelles compétences aux régions assorties de nouveaux moyens". "Face à cela, on a actuellement un État qui se rétracte. Il faudrait au contraire qu'il se décontracte...", critique-t-il.



François Hollande se présente donc comme un "décentralisateur". L'ancien président de la République s'inquiète en outre que "depuis un an, tous les choix de l'exécutif (aient) provoqué un mouvement de recentralisation, à rebours de (ses) orientations. Or la centralisation ne correspond plus aux aspirations des citoyens qui veulent être gouvernés au plus près".



Interrogé sur le millefeuille territorial du Grand Paris, où se superposent communes, établissements publics territoriaux, départements, métropole et région, l'ancien président estime que "la situation ne peut rester en l'état", et qu'il "va falloir aller vers une clarification".

Dans une interview au Parisien le 10 septembre, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux s'était déclaré favorable "à la suppression des départements de la petite couronne dans un premier temps".