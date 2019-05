publié le 31/05/2019 à 18:50

Le gouvernement songerait à taxer les lingettes. C'est ce que révèlent nos confrères du Parisien ce vendredi. Les équipes de Brune Poirson, la secrétaire d'État à la Transition écologique, veulent créer une filière à responsabilité élargie du "producteur", basée sur le principe du "pollueur-payeur". Ces lingettes sont un véritable fléau écologique, impossibles à recycler mais désormais très ancrées dans nos quotidiens.



"Une quinzaine par semaine", c'est le nombre de lingettes utilisées par Marielle et Alain, des utilisateurs de la région toulousaine. "Pour la poussière, pour la salle de bain, pour les toilettes", précise Marielle. "Il y a celles pour le nettoyage de la voiture", ajoute son compagnon.

"On se sert aussi des lingettes pour bébés pour nettoyer le museau des chiens". Une fois utilisées, direction la poubelle. Le couple avoue que les lingettes sont très faciles d'utilisation. "Avant on prenait un chiffon à poussières", reconnaît Marielle.

"Si on nous les enlevait on ferait autrement" - Alain, un utilisateur de lingettes





"Les industriels nous amènent les produits. On les trouve sympathiques, faciles à utiliser, on s'en sert et en fait c'est complètement absurde mais si on nous les enlevait, on ferait autrement", admet Alain.

