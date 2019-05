publié le 31/05/2019 à 13:13

L'affaire Benalla l'avait stoppée en plein vol mais elle est de retour. La réforme constitutionnelle et son nouveau projet de loi vont être présentés entre fin juin et début juillet en Conseil des ministres. Le journal Le Monde dévoile dans son édition de ce vendredi 31 mai ses grandes lignes.



Parmi les nouveautés, l'écologie devient une priorité. L'article premier de la constitution précisera que "la République française agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique mais aussi contre les changements climatiques". Ce geste fort et symbolique était le combat de Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire.

Autre sujet évoqué dans cette constitution, le président de la République pourra désormais soumettre au référendum tout projet de loi portant sur des réformes relatives aux questions de société. Jusqu'ici, tous ses sujets sociétaux étaient exclus.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le suspect principal de l'attaque au colis piégé à Lyon le vendredi 24 mai est passé aux aveux. Ce jeune algérien âgé de 24 ans va être présenté à un juge anti-terroriste dans les prochaines heures.



Justice - Laeticia Halliday a déposé en mars une procédure de demande de naturalisation américaine. Son avocat insiste sur le fait que Johnny avait souhaité, à de multiples reprises, devenir américain. Cette procédure ne concerne pas les 2 filles du couple, car elles sont mineures.



Sport - À Roland-Garros, trois Français vont tenter de rallier les 8e de finale et donc la deuxième semaine. Il s'agit de Benoit Paire, Nicolas Mahut et du prometteur Corentin Moutet, tous présents sur les courts ce vendredi 31 mai.