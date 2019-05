Recettes & astuces : les petits gestes eco-responsables

publié le 31/05/2019 à 11:00

Grand témoin : Patrick Williams, journaliste à Elle, partenaire de l'émission. le magazine sort cette semaine un numéro spécial "green", sur l'écologie



Quels petits gestes quotidiens éco-responsables font du bien à la planète, aux océans et à notre porte-monnaie ?

I nvités : Philippe Levêque, auteur et fondateur de monatelier-ecofrugal.fr, des ateliers citoyens participatifs de partage de solutions écoresponsables et Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France



Quelles recettes permettent d'éviter le gaspillage alimentaire ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, journaliste, auteure de Anti-Gaspi (Editions Flammarion). Son blog : soniaezgulian.com

