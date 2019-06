publié le 05/06/2019 à 15:00

La France traverse une période orageuse depuis mardi 4 juin. Et les intempéries ont fait des victimes : dans le Pas-de-Calais, une vingtaines d'adolescents ont été frappés par la foudre lors d'un entraînement de football. Deux d'entre eux ont été particulièrement touchés, le pronostic vital de l'un est engagé.



Les jeunes présents sur place ont affirmé à RTL qu'ils "n'avaient rien vu venir". "On entendait [les éclairs] de loin, et c'est arrivé d'un coup sur le stade", a raconté l'un d'eux. Le maire de la commune a également indiqué qu'il "ne pleuvait pas du tout. Cette foudre est tombée comme ça d’un seul coup".

Le département, comme 8 autres, avait été placé en vigilance orange aux orages par Météo France. Alors comment se protéger de la foudre lorsqu'un orage se déclare ? RTL vous donne quelques conseils pour éviter ce type d'accident.

1. Si vous êtes en extérieur

Lorsqu'il y a un orage, il est déconseillé de faire des activités en extérieur. Mais si vous êtes pris par surprise, voici la démarche à suivre.



Tentez de vous abriter au plus vite dans une structure en pierre, comme les églises, les chapelles, les huttes. Évitez absolument les arbres, les structures métalliques et les parapluies : le risque de foudroiement de ces objets est très important.



Si aucun abri n'est à votre portée, la meilleure solution est de se mettre à terre, les jambes repliés sous soi, et si possible de se protéger avec une matière isolante comme un ciré ou une bâche. Il ne faut surtout pas se tenir debout, les jambes écartées, ou marcher à grandes enjambées.



Si vous êtes en groupe, mieux vaut éviter de rester collés. Une distance de 3 mètres entre chaque personne doit être observée, il existe sinon un risque d'éclair latéral. L'utilisation du téléphone portable est également proscrite.

2. Si vous êtes en intérieur

Si vous êtes chez vous lorsque l'orage se déclare, restez à l'intérieur et évitez les déplacements à l'extérieur.



N'utilisez pas votre téléphone, évitez de toucher les murs et tout objet métallique. Faites une croix également sur les douches et les bains pendant les orages. Si votre logement n'est pas équipé d'un paratonnerre, débranchez vos équipements électriques.



Il est également conseillé de s'écarter des fenêtres. En bref, vous ne pouvez pas faire grand chose, à part attendre que l'orage passe.

3. Si vous êtes en voiture

La voiture est un bon abri pour se protéger de la foudre, à condition qu'elle ne soit pas décapotable et que son toit ne soit pas en plastique. La carrosserie métallique va faire l'effet d'une enveloppe protectrice.



Il vous suffit ainsi de vous arrêter sur le côté de la route, rabattre l'antenne radio, fermer les portières et les fenêtres, et de rester enfermer dans l'habitacle en attendant que l'orage passe.