publié le 03/06/2019 à 19:25

Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence des Républicains après la débâcle du parti aux élections européennes. "Une décision digne et responsable", a estimé Brice Hortefeux sur RTL lundi 3 juin. "Il ne voulait pas être un obstacle à la reconstruction indispensable de la droite dans notre pays", a souligné le député européen, évoquant une droite "en situation de convalescence". "Ce que nous devons reconstruire dans les mois qui viennent, c'est une droite qui soit à la fois forte, populaire et sociale".



La reconstruction de LR passera par un nouveau président, qui devra être élu au cours d'une élection organisée par le parti, que Brice Hortefeux souhaite pour septembre prochain. Parmi ceux qui figurent parmi les favoris, on trouve Nicolas Sarkozy, "le dernier à avoir fait gagner la droite", rappelle Brice Hortefeux.

Le député européen confie que "tous les visiteurs" de Nicolas Sarkozy expliquent qu'il est "à la fois attentif et préoccupé par la situation". Sans se prononcer sur le rôle concret qu'il pourrait tenir au sein de LR, Brice Hortefeux estime que l'ancien président de la République "a bien sûr un rôle, une autorité, une légitimité pour prodiguer des conseils afin de reconstruire".