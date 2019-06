publié le 05/06/2019 à 16:11

Nouveau braquage dans les quartiers chics de Paris. Cette fois c'est une bijouterie de l'avenue Franklin-Roosevelt, juste à côté des Champs-Élysées, qui a été la cible de deux hommes casqués et armés. Les faits se sont déroulés vers 11h30 ce mercredi 5 juin. Selon nos informations, les malfaiteurs ont dérobé pour 200.000 euros de bijoux avant de frapper le bijoutier à la tête et de s'enfuir.



Les deux braqueurs seraient repartis en courant, oubliant au passage une arme et un casque de moto rue du Colisée, révèle Le Parisien Aujourd'hui en France. Les objets ont été saisis par les enquêteurs afin de potentiellement récupérer leurs ADN. L'avenue Franklin-Roosevelt, où se situe la boutique Or Roosevelt, est bloquée. Les policiers sont sur place et démarrent leur enquête.

La scène a été filmée par un riverain et publiée sur Twitter.