publié le 05/06/2019 à 16:30

Il comptait faire "un carnage" au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). Le trentenaire à l'origine d'un message haineux diffusé sur les réseaux sociaux, qui visait le traditionnel dîner annuel, qui s'est tenu à Marseille ce 3 juin, a été interpellé le 29 mai dernier.



Selon le procureur de la République à Aix-en-Provence, Achille Kiriakides, qui confirme une information de La Provence, l'homme né en 1989 "n'est pas connu au plan pénal", mais possède une attirance pour "les idées d'extrême droite", et l'idéologie nazie. Des armes ainsi que des drapeaux et de la littérature du IIIe Reich, dont un exemplaire de Mein Kampf, ont d'ailleurs été retrouvés à son domicile.

C'est en surveillant les réseaux sociaux que les enquêteurs sont parvenus à l'identifier. Dans un message, le trentenaire disait envisager de faire "un "carnage" au dîner du Crif, qui s'est tenu lundi soir dans la cité Phocéenne et auquel participait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce dernier n'a pas manqué d'évoquer ce terrible projet lors d'une allocution.



Le suspect a été mis en examen pour menaces de mort en raison de la religion, acquisition et détention d'armes et munitions. Il détenait également des faux papiers, a précisé le procureur.