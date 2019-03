publié le 28/03/2019 à 18:43

Le chef de l'État a été accueilli par quelques centaines de manifestants rassemblés dans le centre-ville d'Angers (Maine-et-Loire). Il a déjeuné avec des élus et a rencontré une cinquantaine d'enfants d'une dizaine d'années, en milieu d'après-midi dans le centre culturel de Beaupréau-en-Mauges, une commune de 23.000 habitants.



Le président s'est notamment entretenu avec les jeunes sur le sujet du climat et sur l'utilisation du plastique et son impact sur l'environnement. "Il y en a pas mal dans mon village qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'emballage plastique, et ils aimeraient réduire les emballages ou alors trouver des solutions pour les diminuer", explique un enfant. "Les restaurations rapides, arrêtez d'emballer tout", suggère un autre.

"Tu as raison, et je comprends qu'on dise que ce n'est pas une bonne chose", leur répond Emmanuel Macron. "En effet, quand le plastique finit dans la nature ou dans la mer, ça vient polluer, ça réduit la biodiversité, ça crée tout un tas de problèmes".

Mais le président a également pris le temps de responsabiliser les enfants : "Il faut éviter d'en utiliser trop. Et ça, ça veut dire changer nos habitudes, et la solution est chez chacun d'entre nous. Notre rue, notre planète, on la partage. C'est important qu'on ait des comportements respectueux".

