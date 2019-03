Dépendance : "Il faut mettre de l'ordre", explique un économiste

publié le 28/03/2019 à 08:57

En 2030, pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. En 2050, on comptera 3 fois de personnes de plus de 85 ans. "La question est de savoir si on fait de la dépendance un vrai risque social ou pas, ce fameux 5e risque (...) est-ce qu'il faut l'intégrer dans la protection sociale", souligne Frédéric Bizard économiste de la santé.



"Nous sommes un des derniers pays développés à ne pas avoir fait ce choix". Cette question de la dépendance "matérialise le retard en matière de gestion de la protection sociale", selon M. Bizard.

Pour lui, "soit on fait un choix à l'anglaise et où on considère qu'il faut 'étatiser' le système et avec l'impôt créer un filet de sécurité". C'est ce modèle par défaut que nous avons aujourd'hui et qui "fonctionne plutôt mal". "Soit on intègre ce risque dans notre sytème de protection sociale qui est la Sécurité sociale et on en fait un risque à part entière, avec ses comptes propres"

La multiplicité des acteurs pose problème d'après Frédéric Bizard. "Nous n'avons pas de pilote dans l'avion". "On a plusieurs intervenants : l'État, les agences régionales de santé, les départements et la caisse nationale de santé et d'autonomie. Il faut mettre de l'ordre, il y a un choix politique à faire".