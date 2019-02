SNCF : une panne électrique crée plusieurs heures de retard dans le Sud-Est

publié le 18/02/2019 à 10:16

Si vous voyagez par le train dans le Sud-Est de la France, des retards sont à prévoir. La SNCF a indiqué ce lundi 18 février dans la matinée que le trafic est interrompu sur la ligne TGV Sud-Est entre Tonnerre et Pasilly, et ce depuis 7 heures du matin.



Une rupture d'alimentation électrique est à l'origine de ces perturbations. Les trains doivent ainsi emprunter un autre itinéraire entre Paris et Lyon, dans les 2 sens. La SNCF prévient ainsi ses usagers qu'un retard de 3 heures en moyenne est à prévoir sur la ligne, ainsi que des suppressions de trains.

La compagnie ferroviaire conseille de reporter son voyage. Elle offre la possibilité de le faire sans frais, selon son site, en gare ou en ligne.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...