publié le 18/01/2019 à 17:03

Redoutée par certains, espérée par d'autres, la neige devrait faire son grand retour dans les jours qui viennent, selon les prévisions de Météo France. C'est en Aveyron que les premiers flocons devraient faire leur apparition samedi 18 janvier en début de matinée. Les communes de Rodez, Belmont-sur-Rance ou encore La Salvetat-Peyralès devraient être concernées.



À la mi-journée, des averses de neige sont attendues dans les départements de l'Eure, du Cantal, de la Corrèze, ainsi qu'en Seine-Maritime. Enfin, samedi après-midi, la neige devrait atteindre l'Île-de-France, et plus précisément Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et l'Essonne. Mais des flocons sont également attendus plus au Nord, notamment dans les départements de l'Oise et de la Somme.

Dimanche 19 janvier, les perturbations se décaleront vers l'est du pays. Des flocons sont attendus en matinée dans la Meuse, les Ardennes, la Moselle et le Bas-Rhin, ainsi qu'en Saône-et-Loire, dans le Doubs et le Jura. Enfin pour la journée de lundi, seules quelques averses de neige sont attendues dans le Sud-Ouest près des Pyrénées. Les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées devraient être recouvert d'un petit manteau blanc.