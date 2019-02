publié le 28/02/2019 à 18:41

C'est un déplacement prévu à la dernière minute. Emmanuel Macron a atterri ce jeudi 28 février en fin d'après-midi à Bordeaux, alors qu'il n'était attendu que le lendemain pour partager un petit-déjeuner avec Alain Juppé.



Qu'importe, le chef de l'État a bousculé son emploi du temps et s'est rendu ce jeudi avec Marlène Schiappa dans un centre de préparation à la vie active, une structure sociale où l'on aide les parents en situation de précarité à remettre un pied dans la vie active en faisant des stages et en prenant soin des enfants, car il y a beaucoup de familles monoparentales.

Avec cette visite surprise, le président de la République fait état de cette volonté de faire un geste en faveur des femmes isolées. Leur présence dans les rangs des "gilets jaunes" avait frappé Emmanuel Macron, qui devait rester dans cette structure girondine une petite heure, le temps de prendre le goûter avec mamans et enfants.

