publié le 28/02/2019 à 07:20

Les fumeurs risquent à nouveau de grincer des dents. Selon Le Figaro, la mesure sur la hausse des prix des cigarettes sera bien inscrite ce jeudi 28 février au Journal Officiel avant de s'appliquer dès le lendemain dans tout le pays.



Les paquets devraient augmenter de 50 à 60 centimes, l'objectif restant toujours de le porter à 10 euros en novembre 2020.

L'arrêté, signé par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Gérald Darmanin, son homologue au Budget, était prêt depuis quinze jours, les industriels ayant remis leurs prix fin janvier à l'administration des Douanes, mais était bloqué à Matignon.

En cause, l'entourage du premier ministre craint l'impact de l'annonce d'une nouvelle hausse des prix du tabac face au contexte actuel. Les "gilets jaunes" ont remis le sujet du pouvoir d'achat au centre du débat, faisant douter le gouvernement sur la poursuite de sa politique et notamment, sur la hausse du prix du paquet de cigarettes..

