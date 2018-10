publié le 03/10/2018 à 18:55

Gérard Collomb a quitté le gouvernement : retour à la case Lyon pour l'ex-premier flic de France. Emmanuel Macron a finalement accepté la démission de son ministre la nuit dernière. C'est Édouard Philippe, le premier ministre, qui assure l'intérim à l'Intérieur. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin. Désormais Gérard Collomb est libre et de nouveau 100 % Lyonnais. Il est arrivé à la gare de Lyon Perrache peu après 17 heures et a savouré sa nouvelle vie.



Le début de journée était moins festif. Gérard Collomb a en effet vécu une passation de pouvoir glaciale et presque humiliante ce matin. Il a attendu seul plusieurs minutes sur le perron du ministère. Pas un regard d'Édouard Philippe pendant son discours, et tout juste quelques mots aimables échangés.

La page Collomb est désormais tournée et comme pour Nicolas Hulot, l’exécutif qualifie cette démission comme le choix d'un homme, pour ne pas parler de crise politique.

Justice - Retour à la case prison pour Redoine Faïd. Le roi de la belle a été arrêté ce matin à l'aube. Il s'était évadé de façon très spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne, le 1er juillet.



Santé - Selon une étude de l'université américaine d'Harvard les sévices subis dans l'enfance laissent des cicatrices sur l'ADN et se transmettent.



Ligue des champions - Le PSG affronte l'Étoile Rouge de Belgrade à 18h55 au Parc des Princes. De son côté, Monaco se déplace à Dortmund.