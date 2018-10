Maya Gabeira surfe la plus grande vague au monde

publié le 03/10/2018 à 18:16

Une surfeuse dans le Guinness Book des records ! Maya Gabeira vient de réaliser l’exploit d’avoir surfé la plus grosse vague jamais chevauchée par une femme : 20,72 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de sept étages. Réalisée le 18 janvier dernier, à Nazaré au Portugal, cette performance vient d'être reconnue comme record du monde.



Une victoire qui sonne comme une revanche, cinq ans après être tombée au même endroit sur cette côte portugaise, connu pour accueillir les plus grosses vagues du monde. Lors d’une précédente tentative en 2013, cette fille d'une créatrice de mode et d'un député brésilien avait failli se noyer, emportée par des rouleaux de plusieurs mètres.

Mais Maya Gabeira qui a commencé le surf à 14 ans n'a rien lâché. En janvier dernier, elle n'a pas hésité à revenir dans ce lieu mythique de Nazaré pour retenter sa chance, au péril de sa vie. La surfeuse avait déjà remporté plusieurs Big Wave Awards, la compétition phare de la discipline. Elle vient maintenant de prouver qu'elle est une figure incontournable du circuit mondial.