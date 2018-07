publié le 09/07/2018 à 19:51

Emmanuel Macron a promis "des choix forts et courageux", ce lundi 9 juillet devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.



Une nouvelle fois, c’était un discours fleuve à Versailles. Emmanuel Macron a défendu sa politique cet après-midi face au Congrès dans un discours d’une heure et demi. Pour la deuxième fois depuis son élection, le chef de l'État s'exprimait devant députés et sénateurs, quelque 900 élus. Certains avaient en effet boycotté ce discours, accusant le président de tomber dans une dérive monarchique. Accusation à laquelle Emmanuel Macron a répondu en annonçant qu'il restera écouter l'an prochain les remarques des Parlementaires.

Le chef de l'État qui a affirmé par ailleurs que la République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam et que jamais la France n'acceptera des déportations de migrants à travers l'Europe.

À écouter également dans ce journal

Football : Les Bleus se préparent à affronter la Belgique pour les demies de la Coupe du Monde 2018. Et l'affiche est pleine de promesses entre les deux voisins tant les Belges sont bons depuis le début du tournoi. Les Bleus, eux, sont arrivés à Saint-Pétersbourg et ont terminé leur entraînement.



International : après les départs du ministre du Brexit, David Davis et de son secrétaire d'Etat, c'est Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, qui claque la porte du gouvernement de Theresa May. C’est la troisième démission en 24 heures.



Cyclisme : nouveau maillot jaune à la fin de la 3e étape du Tour de France 2018. Après la victoire de BMC lors du contre-la-montre par équipes, le Belge Greg Van Avermaet est propulsé en tête du classement général.