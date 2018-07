publié le 09/07/2018 à 13:25

Retour à Versailles pour Emmanuel Macron. Le président de la République a réuni les parlementaires en Congrès pour une séance exceptionnelle ce lundi 9 juillet. Dans une période difficile, le chef de l'État tentera de repartir de l'avant en démontrant que les réformes sont lancées et exécutées.



Défendre son bilan, mais aussi et surtout fixer le cap des douze prochains mois alors que le président de la République veut faire de ce Congrès un rendez-vous annuel. La réforme des retraites, celle de l'audiovisuel et même la future loi sur la bioéthique devraient logiquement être évoquées par Emmanuel Macron, qui doit se livrer à un discours d'environ une heure.

Mais cette réunion à Versailles peine à convaincre l'ensemble des parlementaires. Ainsi, l'ensemble des députés de la France insoumise et certains élus de droite ont déjà annoncé qu'ils boycottaient ce rendez-vous.

Suivez le Congrès minute par minute

14h40 - Les parlementaires prennent progressivement place dans la salle du Congrès. Emmanuel Macron doit s'adresser à eux dans vingt minutes.



14h25 - "On est à côté de l'esprit des institutions", juge sur RTL Pierre Cordier, député LR des Ardennes, qui a décidé de boycotter le discours présidentiel.



14h10 - Que va dire Emmanuel Macron devant le Congrès ? L'Élysée refuse en tout cas de communiquer le discours, travaillé tout au long du weekend par le chef de l'État.







13h28 - De nombreux parlementaires contestent en effet ce Congrès. Les députés de La France insoumise et certains élus de droite ont décidé de boycotter ce rendez-vous. Les autres commencent à quitter Paris direction Versailles. 350 élus ont déjà pris place à bord de cars spécialement affrétés.



13h25 - Le chef de l'État ne devrait s'exprimer qu'à partir de 15 heures. Auparavant, il doit déjeuner avec Édouard Philippe et les responsables des groupes parlementaires ayant accepté son invitation, sans LR, PS, PCF et LFI.



13h20 - Suivant le protocole, Emmanuel Macron a été accueilli à l'arrière du pavillon royal par le président de l'Assemblée nationale et du Congrès François de Rugy (LREM), son homologue du Sénat Gérard Larcher (LR) et le Premier ministre Édouard Philippe. Il est entré dans le palais sous les honneurs de la Garde républicaine.





13h15 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre le Congrès de Versailles où Emmanuel Macron a réuni l'ensemble des parlementaires.