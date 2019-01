publié le 29/01/2019 à 19:03

La France va t-elle rapatrier les jihadistes français détenus en Syrie ? La question plus que jamais d'actualité avec l'annonce d'un retrait américain, divise. Dès ce mardi matin, Christophe Castaner expliquait que ces prisonniers actuellement détenus par les Kurdes, allaient sans doute être dispersés, et qu'ils voudraient sans doute revenir en France. Il a été interpellé à ce sujet à l'Assemblée par une député Les Républicains.



"S'il y a des Français sur place et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont et de qui il s'agit. Et s'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et jugés", a déclaré le ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle.

À droite, c'est un "non" au retour, franc et massif. Les Républicains comme le Rassemblement national estiment que les jihadistes ne sont plus Français. Ils doivent rester où ils sont d'après Éric Ciotti : "Ces personnes ont trahi la France, elles doivent rester en Syrie. Il n'y a aucune raison qu'on organise le rapatriement de ces personnes. Ce sont des barbares et ils doivent être jugés dans les pays où ils ont commandité des crimes souvent contre notre pays", a déclaré le député LR.

