Tempête Gabriel : le préfet de police demande aux Franciliens de ne pas utiliser leur voiture

et Raphaël Bosse-Platière

publié le 29/01/2019 à 17:58

"Je demande expressément d'éviter de prendre la voiture demain", a déclaré sur RTL Michel Delpuech mardi 29 janvier au soir. Alors que la tempête Gabriel est en train de gagner l'Île-de-France après être entrée part les côtes atlantiques, le préfet de police demande aux Franciliens "de s'organiser autrement et renoncer aux déplacement auto, sauf si on se trouve à proximité d'un axe autoroutier bien dégagé".



Car selon les prévisions communiquées à la préfecture par Météo France, "la matinée sera difficile, il va faire froid, les chutes de neige seront importantes", explique Michel Delpuech.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...