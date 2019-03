publié le 13/03/2019 à 13:36

Une gloire nationale est menacée : le camembert. Celui qu'on appelle aussi affectueusement le "claquos" ou le "calendos", le vrai, avec sa pâte molle légèrement salée, sa croûte fleurie et son lait cru, est en péril. Son appellation d'origine protégée risque d'être revue, corrigée et élargie aux camemberts au lait pasteurisé. Un sacrilège pour certains députés puristes, qui se mobilisent pour défendre son AOP (Appellation d'Origine Protégée).



L'un d'eux, Richard Ramos, élu MoDem du Loiret, a glissé un camembert au lait cru dans le casier de chaque député. C'est ainsi que la bonne odeur du fromage de caractère a envahi le couloir des bureaux de l'Assemblée Nationale ce matin. "Ça sent bon, ça sent pas fort, ça sent la France. C'est les goûts du terroir qu'on a amenée, les effluves de nos régions et le goût de la France", explique l'élu.

Quant à la réaction de ses collègues députés, Richard Ramos déclare que "tout le monde était unanime." "Le parti communiste, la France insoumise, les gens de droite, de gauche, tout le monde m'a dit faut y aller, faut défendre une certaine idée de la France" confie-t-il.

L'appellation Camembert de Normandie va disparaître

La raison de cette action insolite à l'Assemblée ? L'appellation Camembert de Normandie va changer ses règles, et permettre aux camemberts pasteurisés, industriels, d'afficher aussi ce label. Véronique Richez-Lerouge, présidente de de l'association Fromages de Terroirs, est furieuse : "Aujourd'hui, qu'il y ait un camembert au lait cru sur dix vendus c'est pas choquant, du moment que ce camembert-là signifie quelque chose et bénéficie d'un label" s'exprime-t-elle.



"Le problème c'est que ce sera un camembert sur dix sous label qui sera lait cru seulement. Le camembert, c'est quand même le fromage le plus connu au monde. C'est quand même le "claquos". Les gens auront beaucoup de mal à décrypter les étiquettes, parce que c'est pas au consommateur d’arbitrer un sujet comme ça", ajoute-t-elle



Aujourd'hui, il faut déjà faire la différence entre le camembert de Normandie, AOP, et le camembert "fabriqué en Normandie, industriel, avec du lait venu de toute la France, à 95% par Lactalis. Dans 2 ans, il y aura l'AOP, et dedans le "véritable Camembert de Normandie", au lait cru.

