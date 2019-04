publié le 05/04/2019 à 12:58

À Lyon, une vingtaine de tags racistes et des croix gammées ont été découverts ce vendredi 5 avril, avenue Berthelot. C'est dans cette rue que se trouve le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation qui, lui, a été épargné.



Ces croix gammées, ces insultes racistes inscrites à la peinture rose très voyante sur les vitrines de plusieurs commerces ont particulièrement choqué. Naïma, propriétaire d'un salon de coiffure, estime qu'elle a été ciblée en raison de ses origines. "Il y avait la croix gammé et l’inscription 'arabe' en gros sur l'autre vitre. Ça été quand même une surprise, un choc. C'est clairement raciste, on est 2019 ils n’arrivent pas à faire la part de choses. Normalement on devrait avancer vers le contraire, pas des inscriptions comme ça. Cela rappelle de mauvais souvenirs".

Gérard Collomb, le maire de Lyon et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, en déplacement dans la ville, se sont aussitôt rendus sur place pour exprimer leur dégoût et leur indignation. "Je pense que ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne supporte plus ça. Ces tags à caractère néo-nazis, des croix gammées, des croix SS, surtout dans cette ville de Lyon qui a été tellement meurtrie. Tout ça est révoltant, on en a ras-le-bol et c'est ça qu'on vient dire", a déclaré la ministre de la Santé.

Les tags commencent à être effacés par les services d'entretien et la police a ouvert une enquête.

